شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: طلبنا 40 ألف مشجع لودية المنتخب وبوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تمت مخاطبة الأمن بحضور 40 ألف مشجع لودية منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام بوتسوانا، المقرر لها الاثنين المقبل فى إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون.

وتابع مسئولو الجبلاية أن الأمن هو المسئول الأول عن تحديد العدد النهائى للجماهير التى ستحضر اللقاء المقرر له 14 أكتوبر الجارى.

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وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أنه ستتم إقامة مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا باستاد برج العرب بالإسكندرية بدلاً من استاد القاهرة بسبب رغبة مسئولو الجبلاية فى حضور أكبر عدد ممكن من الجماهير.

وتشهد قائمة المنتخب بقيادة حسام البدرى تواجد 22 لاعبًا فى المعسكر بعد استبعاد عمرو السولية بسبب الإصابة، حيث أثبتت الأشعة التى أجراها اللاعب معاناته من جذع فى الأنكل واحتياجه للعلاج لمدة تتراوح من أسبوعين لـ3 أسابيع.. وأبلغ الجهاز الطبى للأهلى نظراءهم فى منتخب مصر، أن اللاعب لن يستطيع التواجد فى معسكر المنتخب وتم عرض نتيجة الأشعة على محمد أبو العلا طبيب الفريق الوطنى، الذى رفع تقرير لحسام البدرى المدير الفنى والذى قرر عدم ضم لاعب بديل للسولية والاكتفاء باللاعبين الموجودين بالمعسكر.