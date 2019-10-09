ماذا لو تم سحب ميداليات الأثقال من مصر بدورة الألعاب الأفريقية؟.. سوبر كورة يجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية أزمة فى أروقة اتحاد رفع الأثقال، والخاصة بثبوت 5 عينات إيجابية من العينات التى تم سحبها من لاعبى المنتخب بدورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب.
وأرسل اتحاد رفع الأثقال خطابا إلى اللجنة الأولمبية يخطره بقائمة اللاعبين الذين ثبتت إيجابية العينة الخاصة بهم وهم سارة سمير، وسمر حبشى، وعبد الرحمن السيد، وسلمى فرج، ومصطفى منصور.
وأصدرت اللجنة الأولمبية بيانا رسميا أمس بتجميد الاتحاد وتشكيل لجنة تسيير الأمور برفع الأثقال.
لكن ماذا لو تم سحب ميداليات رفع الأثقال من مصر بدورة الألعاب الأفريقية ؟.. هل تفقد مصر صدارتها بالدورة، أم يضيع اللقب منها؟.
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