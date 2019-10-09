21 لاعباً فى قائمة منتخب مصر للمشاركة فى كأس العالم العسكرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لمنتخب مصر العسكرى قائمة الفريق الذى سوف يشارك فى بطولة كأس العالم العسكرية، المقرر إقامتها بالصين فى الفترة من 16 حتى 29 أكتوبر الجارى. وضمت القائمة 21 لاعباً هم "محمد بسام ومحمد شعبان وعلى مهاب وأحمد سامى وأحمد علاء ومحمد أبو المجد بوشا وإسلام سرى وعاصم صلاح ومحمد ناصف ومحمود سامى وعمرو السيسى وأحمد كابوريا ومهند لاشين وأحمد داوودا وأحمد عبد الرحمن زولا وأحمد سمير وكريم طارق وممدوح خالد عبد المجيد وحسام باولو وعمرو جمال ومحمد شحاتة". ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من : العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة سيرجيو فارياس مدير فنى السيد السويركى مدرب حراس مرمى سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال محمود عبد الغنى مترجم Advertisements يسرى عرفان مدير إدارى محمد مختار مدير شئون اللاعبين محمد عبد الرحمن طبيب محمد عادل حكم تحسين أبو السادات حكم

اللاعبون والجهاز الفنى والإدارى

بعثة المنتخب العسكرى

بعثة طلائع الجيش المشاركة فى كأس العالم العسكرية

سيلفى الاستعداد لكأس العالم العسكرية

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