شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا بعد انضمامه للمنتخب: يارب توفيقك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب الوطنى صورة له بصحبة المنتخب الوطنى عبر موقع "فيس بوك" قائلا يارب توفيقك. ويتواجد كوكا ضمن ثلاثة مهاجمين وقع الاختيار عليهم من قبل حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب، بالإضافة إلى عمر السعيد مهاجم الزمالك وحسام حسن لاعب سموحة. Advertisements كان حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى قد استدعى كوكا بصحبة ثلاث محترفين وهم محمود تريزيجيه ومحمد الننى وأحمد حجازى، بالإضافة إلى 18 لاعبا محليا وهم : محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبدالله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى "قفشة" وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد. وقد دخل المنتخب الوطنى فى معسكر مغلق بداية من أمس الأول الاثنين، على أن يخوض مباراة ودية أمام بوتسوانا يوم الاثنين المقبل فى اليوم الأخير للمعسكر باستاد برج العرب فى إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.

احمد حسن كوكا

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