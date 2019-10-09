شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول دورى مرتبط كرة اليد بعد الجولة السابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة مسابقات اتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم جدول ترتيب دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2000 للموسم المحلى 2019 / 2020 بعد انتهاء الجولة السابعة.

يحتل سبورتنج المركز الأول برصيد 21 نقطة والأهلى فى المركز الثانى برصيد 20 نقطة، يليه طلائع الجيش فى المركز الثالث برصيد 19 نقطة ثم الزمالك فى المركز الرابع برصيد 18 نقطة ومن بعده 6 أكتوبر فى المركز الخامس برصيد 17 نقطة ثم الطيران فى المركز السادس برصيد 17 نقطة.

بينما يأتى هليوبوليس فى المركز السابع برصيد 17 نقطة ومن بعده الجزيرة فى المركز الثامن برصيد 16 نقطة ثم الأولمبى فى المركز التاسع برصيد 14 نقطة ومن بعده سموحة فى المركز العاشر بنفس الرصيد.

فيما يحتل المعادى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة أيضا ثم البنك الأهلى فى المركز الثانى عشر برصيد 13 نقطة ومن بعده الزهور فى المركز الـ13 برصيد 11 نقطة و الحوار فى المركز الـ 14 برصيد 10 نقاط ، ومن بعده حدائق الأهرام فى المركز الـ15 برصيد 9 نقاط ثم أصحاب الجياد فى المركز الـ16 برصيد 8 نقاط وبعده جزيرة الورد برصيد 7 نقاط وأخيرات الفيوم فى المركز الـ18 والأخير بنفس الرصيد.