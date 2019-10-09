سوبر كورة.. مصر مهددة بتقليص عدد الأندية فى بطولات أفريقيا بسبب الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات اتحاد الكرة مهددا بتقليص عدد الفرق المشاركة فى أفريقيا سواء دورى الأبطال أو بطولة الكونفدرالية.
وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة وجود تهديدات من جانب الكاف بسحب مقعد من مصر بخصوص عدد الأندية المشاركة فى دورى الأبطال أو الكونفدرالية الموسم المقبل، مشددا على أن نادى الزمالك له دور كبير فى هذا التهديد.
كان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم طلب من الاتحادات الأهلية المشارك فرقها فى البطولات الأفريقية سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية بمراجعة مطابقة الأندية لشروط رخصة الاحتراف، وإخطار الكاف بتقرير مفصل عن الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية.
وشكل اتحاد الكرة لجنة لمراقبة الأندية الأربعة المشاركة فى البطولات الأفريقية وهى الأهلى والزمالك بدورى الأبطال، والمصرى وبيراميدز بالكونفدرالية.
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