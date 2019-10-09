اخبار الرياضه

إنفوجراف.. تاريخ مشاركات الكاميرون بتصفيات أفريقيا المؤهلة للأولمبياد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. تاريخ مشاركات الكاميرون بتصفيات أفريقيا المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ويتأهل فيها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للبطولة مباشرة .

وقد أسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب المصرى بالمجموعة الأولى بصحبة منتخبات مالى والكاميرون وغانا ، بينما ضمت المجموعة الثانية كل من نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا .

ننشر أنفوجراف عن منتخب الكاميرون المشارك بالبطولة :-

شارك 3 مرات فى الأولمبياد أعوام 1984 بلوس أنجلوس ، وسيدنى 2000  وحصل على لقب البطولة ، وبكين 2008 .

أبرز نجوم الفريق : إيريك أيوك المحترف بنادى عثمانلى سبور التركى ، وفيكتور ايكانى لاعب وسط سونويوسك الدنماركى ، سيكو كويتا مهاجم ريد بول سالزبورج النمساوى .

Advertisements

يقود المنتخب الكاميرونى يجوبار سونج خاض أسود الكاميرون

خاض المنتخب الكاميرونى 13 مباراة فى الألعاب الأولمبية فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 4 وخسر 3 .

تأسس الإتحاد الكاميرونى عام 1959 .

منتخب الكاميرون الاولمبى

منتخب الكاميرون 2
منتخب الكاميرون 

 

منتخب الكاميرون 3
منتخب الكاميرون 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. تاريخ مشاركات الكاميرون بتصفيات أفريقيا المؤهلة للأولمبياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا