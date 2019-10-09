شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. تاريخ مشاركات الكاميرون بتصفيات أفريقيا المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ويتأهل فيها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للبطولة مباشرة .

وقد أسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب المصرى بالمجموعة الأولى بصحبة منتخبات مالى والكاميرون وغانا ، بينما ضمت المجموعة الثانية كل من نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا .

ننشر أنفوجراف عن منتخب الكاميرون المشارك بالبطولة :-

شارك 3 مرات فى الأولمبياد أعوام 1984 بلوس أنجلوس ، وسيدنى 2000 وحصل على لقب البطولة ، وبكين 2008 .

أبرز نجوم الفريق : إيريك أيوك المحترف بنادى عثمانلى سبور التركى ، وفيكتور ايكانى لاعب وسط سونويوسك الدنماركى ، سيكو كويتا مهاجم ريد بول سالزبورج النمساوى .

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يقود المنتخب الكاميرونى يجوبار سونج خاض أسود الكاميرون

خاض المنتخب الكاميرونى 13 مباراة فى الألعاب الأولمبية فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 4 وخسر 3 .

تأسس الإتحاد الكاميرونى عام 1959 .



منتخب الكاميرون