شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يواجه الرجاء المطروحى فى ختام استعداداته لبداية الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للترسانة بقيادة علاء ميهوب على مواجهة الرجاء المطروحى يوم الاثنين المقبل فى الرابعة عصرا باستاد حسن الشاذلى بميت عقبة فى البروفة الأخيرة للشواكيش قبل بدء مسابقة دورى القسم الثانى.

ومن المقرر أن يخوض الترسانة أولى مبارياته بالدورى يوم 21 أكتوبر الجارى بمواجهة منتخب السويس على ملعبه بميت عقبة.

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وأكد كريم شحاتة مدير الكرة بنادى الترسانة أن الفريق استعد جيدا لبداية الدورى، وأن الجميع يحدوه الأمل فى تحقيق آمال الجماهير بالعودة مرة أخرى لدورى الأضواء بعد فترة طويلة من الغياب.

وأضاف شحاتة أن علاء ميهوب نجح فى خلق جو من الانسجام بين القدامى والجدد بعدما خاض الفريق عددا من المباريات الودية القوية استطاع من خلالها المدير الفنى خلف جو من الانسجام بين جميع اللاعبين، بالإضافة لإقامة معسكر ناجح بالإسكندرية.

وكشف مدير الكرة بالترسانة أن الفريق حاليا على أهبة الاستعداد من أجل ضربة البداية التى يستهلها بمباراة منتخب السويس، مطالبا الجماهير بالوقوف خلف الفريق حتى اللحظة الأخيرة، خاصة أن الجميع يحلم بعودة الشواكيش لمكانها الطبيعى بدورى الأضواء.