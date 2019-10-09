شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف الزمالك فى قرعة دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى، اليوم، مراسم قرعة دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية بأحد فنادق السادس من أكتوبر، والتى يشارك فيه من مصر فريق الأهلى بينما قرر الكاف إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى فى إياب دور الـ32 من البطولة.

الأندية المتأهلة لدور المجموعات

صعد 15 ناديًا لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا وهم الأهلى من مصر والترجى والنجم الساحلى من تونس، وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة الجزائريين والرجاء والوداد المغربيين والهلال السودانى، وبلاتينيوم الزيمبابوى وزيسكو الزامبى وصن داونز الجنوب أفريقى وبترو أتليتكو وأول أغسطس الأنجوليين ومازيمبى وفيتا كلوب الكونغوليين الوصول للدور المقبل، فى حين قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة الإياب بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى.

تصنيف الزمالك فى قرعة دورى أبطال أفريقيا

Advertisements

حال فوز الزمالك فى المباراة المقرر إقامتها مع جينيراسيون، سيقع فى المستوى الثانى بتصنيف الأندية، وحال الخسارة يكون الفريق السنغالى هو المتواجد فى المستوى الثانى.

وقد جاء تصنيف الأندية المتأهلة لدور المجموعات كالتالى، المستوى الأول: الترجى التونسى - الأهلى - الوداد المغربى - مازيمبى الكونغولي، وبالمستوى الثاني: النجم الساحلى التونسى - الزمالك أو جينراسيون فوت السنغالي - الرجاء البيضاوى المغربى – صن داونز الجنوب أفريقي، وبالتصنيف الثالث: فيتا كلوب الكونغولى – أول أغسطس الانجولى - بلاتينيوم الزيمبابوي - اتحاد العاصمة الجزائري، وبالتصنيف الرابع: الهلال السودانى - بيترو أتلتيكو الإنجولى - شبيبة القبائل الجزائرى - زيسكو الزامبى.

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى

ستعاد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت يوم 24 أكتوبر الجارى بالقاهرة، على أن يلعب الفائز فى دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، ويلعب الخاسر فى الكونفدرالية.

لماذا تقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى، بعد الأزمة التى شهدتها المباراة، حيث كان مقررا إقامتها السبت الماضى ببتروسبورت، وتم تأجيلها 24 ساعة من جانب الكاف، إلا أن الفريق السنغالى رفض الامتثال للتأجيل، وتوجه إلى الملعب فى الموعد المحدد، وفى المقابل توجه الزمالك لبرج العرب فى اليوم التالى وفقا للموعد الجديد، ليقرر الكاف فى النهاية إعادة المباراة.