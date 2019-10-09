شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤكد زوال ورم كاحل السولية.. واللاعب يبدأ مرحلة جديدة من العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ عمرو السولية، لاعب الأهلى مرحلة جديدة فى برنامجه التأهيلى بعد تعرضه لإصابة بجزع فى الرباط الخارجى للكاحل، خلال مشاركته فى مباراة أسوان التى أقيمت على استاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدورى العام والتى انتهت بفوز الأحمر بخمسة أهداف لهدف.

وبدأ عمرو السولية تنفيذ بعض الفقرات داخل صالة الجيم، بعد زوال الورم حول القدم، وتحسن حالته إلى حد كبير.

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بات عمرو السولية جاهزا لمباراة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجارى، خاصة أنه من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها الجهاز الفنى فى الفترة الأخيرة.

ويحرص الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، على متابعة البرنامج التأهيلى للاعبين المصابين ومن بينهم عمرو السولية، الذى يتم تجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة فى المران الجماعى.

ويستعد الأهلى لمباراة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجارى فى الجولة الرابعة للدورى، التى قد يلحق بها السولية حال استمرار تحسن حالته بالشكل الذى ظهر عليه خلال الأيام الماضية.