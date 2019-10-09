شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: لن نبيع طاهر للأهلى أو الزمالك فى انتقالات يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة موقف طاهر محمد طاهر صانع ألعاب ذئاب الجبل، خلال الميركاتو الشتوى المرتقب فى يناير المقبل، وذلك بعد تألق اللاعب بين صفوف المقاولون مع انطلاقة الدورى الجديد.

وقال عادل فى تصريحات خاصة، طاهر مستمر مع المقاولون ثلاث سنوات، ولن نقبل ببيع اللاعب محلياً سواء للأهلى أو الزمالك، والباب مفتوح للاحتراف الخارجى بالشكل الذى يحقق مصلحة اللاعب والنادى فقط.

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كان طاهر قد سجل هدفا وصنع آخر مع المقاولون فى ثلاث مباريات خاضها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجديد، وذلك بعد عودة اللاعب من الإصابة التى كانت قد حرمته من المشاركة فى مباريات الدور الثانى من دورى الموسم الماضى، وكان الأهلى قد دخل فى مفاوضات مع اللاعب قبل أن تتوقف مع بداية الميركاتو الصيفى الماضى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 7 نقاط بعد مرور ثلاث جولات، حيث فاز ذئاب الجبل فى الجولة الأولى على طلائع الجيش، ثم تعادلوا أمام سموحة 2/2 فى الجولة الثانية، ليفوزوا فى الجولة الثالثة على الإنتاج بهدف نظيف.

ويستعد المقاولون لمواجهة أسوان فى الجولة الرابعة من الدورى فى المباراة المقرر إقامتها يوم 18 أكتوبر الجارى على ملعب الجبل الأخضر.