شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ريال مدريد يبحث إمكانية رحيله في يناير والان مع التفاصيل

يبحث الجناح الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد، إمكانية الرحيل عن الفريق في يناير المقبل.

جاريث بيل يعيش أيامه الأخيرة في ريال مدريد

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن بيل يشعر بانزعاج في مدريد، وأصبحت رغبته في المغادرة خلال أقرب فرصة ممكنة.

Advertisements

وتابعت، أن جوناثان بارنيت وكيل أعمال اللاعب يبحث إمكانية رحيله في يناير المقبل، بعدما سئم نجم ريال مدريد من علاقته مع الفرنسي زيدان الدين زيدان المدير الفني للفريق.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن هناك العديد من العروض المقدمة لنجم ريال مدريد من الصين والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن جاريث بيل لم يقرر بعد أين سيتجه خلال المرحلة المقبلة .

ريال مدريد يواصل التحليق في سماء الليجا

وعلى صعيد أخر، يواصل ريال مدريد تصدره لجدول ترتيب البطولة، بعدما تغلب على نظيره غرناطة برباعية من الأهداف ليصل إلى النقطة 18 وبفارق نقطتين عن غريمه التاريخي برشلونة صاحب مركز الوصافة برصيد 16 نقطة .