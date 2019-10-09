شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة في برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو والان مع التفاصيل

تقترب المباراة النارية التي ستجمع برشلونة ضد ريال مدريد، والتي ستقام على ملعب كامب نو، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الليجا، والمقرر لها 26 أكتوبر المقبل .

وقررت لجنة العقوبات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب فريق برشلونة لمباراتين، بعدما تعرض للطرد خلال مباراة إشبيلية.

وبالتالي سيغيب ديمبيلي عن مباراة برشلونة المقبلة ضد إيبار في أولى مباريات العقوبة، قبل أن يغيب عن اللقاء الثاني مواجهة برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو .

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برشلونة يسحق إشبيلية ويطارد ريال مدريد

وكان برشلونة قد تفوق على نظيره إشبيلية بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو، في إطار الجولة الثامنة من الليجا، ليلاحق ريال مدريد في صراع تصدر جدول ترتيب البطولة .

حيث وصل البرسا إلى النقطة 16 محتلًا وصافة الترتيب، بفارق نقطتين فقط عن غريمه التاريخي ريال مدريد المتصدر برصيد 18 نقطة .