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بايرن ميونيخ يضع الرتوش الأخيرة لضم نجم مانشستر سيتي

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يقترب نادي بايرن ميونيخ من التعاقد مع النجم الألماني ليروى ساني نجم مانشستر سيتي الإنجيلزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

اجتماع سري بين وكيل نجم مانشستر سيتي وممثل بايرن ميونيخ

وأوضحت صحيفة بيلد الألمانية، أنه قد عقد ديفيد جاردنر وكيل أعمال نجم مانشستر سيتي اجتماعًا سريًا مع نظيره الإيطالي جيوفاني برانشيني ممثل فريق بايرن ميونيخ، لبحث ومناقشة إمكاانية انتقال ساني إلى العملاق الألماني .

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مانشستر سيتي يرحب برحيل نجم الفريق

وتابعت الصحيفة الألمانية، أن إدارة مانشستر سيتي قد أبدت موافقتها على رحيل اللاعب خلال الصيف المقبل، وأن بايرن ميونيخ يضع الرتوش الأخيرة لضم نجم مانشستر سيتي .

وكان بايرن ميونيخ قد أبدى اهتمامه بضم ساني خلال الميركاتو الصيفي المنصرم مؤخرًا، إلا أن تعرض اللاعب لقطع في الرباط الصليبي للركبة عرقل امكانية رحيله إلى كبير إقليم بافاريا .

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