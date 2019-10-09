شكرا لقرائتكم خبر عن اعترافات خطيرة من نجم برشلونة حول دور رونالدو السري في مفاوضات يوفنتوس والان مع التفاصيل

فشل نادي يوفنتوس الإيطالي في الحصول على خدمات النجم الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب فريق برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي المنصرم .

وأوضحت صحيفة سبورت الإسبانية، أن إيفان راكيتيتش قد صمم على البقاء في برشلونة ليحاول استعادة مركزه الأساسي في تشكيل البلوجرانا، مفضلًا ذلك على الرحيل إلى يوفنتوس الإيطالي.

راكيتيتش يؤكد محاولة كريستيانو رونالدو بإقناعه في الرحيل عن برشلونة

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وفجر اللاعب مفاجآة مدوية، حيث أشار إلى أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو نجم هجوم البيانكونيري قد تواصل معه بصورة سرية من أجل اقناعه بالرحيل عن برشلونة والانضمام للسيدة العجوز.

وكان يوفنتوس قد ابدى استعداده لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما قد العديد من الاقتراحات حول ضمه إلى طاولة المفاوضات مع برشلونة، إلا أن قرار اللاعب بالرفض أجبر إدارة النادي على عدم الاستجابه لعروض النادي الإيطالي. راكيتيتش يخسر رهانه ويودع التشكيل الأساسي لبرشلونة

وعلى صعيد أخر، أصبح راكيتيتش حبيس دكة البدلاء في برشلونة خلال الموسم الحالي، بعدما أصبح الرباعي سيرجيو بوسكيتس، فرانك دي يونج، آرثور ميلو، أورتورو فيدال هما الأعمدة الرئيسية لخط وسط البلوجرانا في خطط الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني الحالي للفريق.