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ميسي يكشف أمنيته الخاصة تجاه كريستيانو رونالدو

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كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق عن أمنيته الخاصة تجاه الأيقونة البرتغالية كريستيانو رونالدو لاعب فريق السابق ويوفنتوس الحالي، خلال مقابلة صحفية مطولة أجراها مع إذاعة "راك 1" الكتالونية .

ميسي يؤكد أنه تمنى استمرار رونالدو في ريال مدريد

وقال ميسي:  "كنت أتمنى أن يستمر كريستيانو في مدريد وفي الدوري الأسباني ، وأعتقد أنه قدم المزيد من التنافس والجدية خلال وجوده هنا".

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ميسي يؤكد تأثر ريال مدريد سلبًا برحيل رونالدو

ويرى ميسي أن ريال مدريد سيتأثر بالسلب بعد رحيل الدون ، حيث قال: "لقد قلت ذلك بالفعل في العام الماضي ، وأعتقد أن مدريد ستشعر بميل وانخفاض في المستوى بعد رحيل كريستيانو وهذا ما كان عليه الحال في الموسم الماضي ، الجميع لاحظوا ذلك.

وأضاف: "ومع ذلك ، ما زلت أعتقد أن لديهم لاعبين يدخرون كل شيء ، فهذه السنة لديهم لاعبون جيدون للغاية ".

وأنهى ميسي: " ليس هدف لي انهاء مسيرتي متفوقًا على كريستيانو رونالدو في عدد الكرات الذهبية" .

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