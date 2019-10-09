شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يكشف أمنيته الخاصة تجاه كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة عن أمنيته الخاصة تجاه الأيقونة البرتغالية كريستيانو رونالدو لاعب فريق ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي، خلال مقابلة صحفية مطولة أجراها مع إذاعة "راك 1" الكتالونية .

ميسي يؤكد أنه تمنى استمرار رونالدو في ريال مدريد

وقال ميسي: "كنت أتمنى أن يستمر كريستيانو في مدريد وفي الدوري الأسباني ، وأعتقد أنه قدم المزيد من التنافس والجدية خلال وجوده هنا".

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ميسي يؤكد تأثر ريال مدريد سلبًا برحيل رونالدو

ويرى ميسي أن ريال مدريد سيتأثر بالسلب بعد رحيل الدون ، حيث قال: "لقد قلت ذلك بالفعل في العام الماضي ، وأعتقد أن مدريد ستشعر بميل وانخفاض في المستوى بعد رحيل كريستيانو وهذا ما كان عليه الحال في الموسم الماضي ، الجميع لاحظوا ذلك.

وأضاف: "ومع ذلك ، ما زلت أعتقد أن لديهم لاعبين يدخرون كل شيء ، فهذه السنة لديهم لاعبون جيدون للغاية ".

وأنهى ميسي: " ليس هدف لي انهاء مسيرتي متفوقًا على كريستيانو رونالدو في عدد الكرات الذهبية" .