الامارات | وليد عباس: المنتحب يسعى لتقديم مباراة تليق بسمعة كرة الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عباس: المنتحب يسعى لتقديم مباراة تليق بسمعة كرة الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم وليد عباس جاهزيتهم كلاعبين للقاء إندونيسيا غدا الخميس ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 من أجل تحقيق الفوز والوصول الى النقطة السادسة بعد الفوز الذي حققه المنتخب في مباراته الأولى أمام ماليزيا، مشددا على رغبتهم كلاعبين في تقديم مباراة تليق بسمعة كرة الإمارات.

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وقال وليد عباس خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عقد اليوم الأربعاء في قاعة المؤتمرات الصحافية بنادي النصر" نسعى كلاعبين للإلتزام بتعلميات المدرب مارفيك خلال التدريبات الأخيرة في المعسكر الداخلي في دبي".

وأضاف " بالنسبة لي فإنني سعيد باستمرار مع منتخب الإمارات طوال الفترة الماضية على الرغم من بلوغي 34 عاما وسأعمل على تقديم خبراتي للاعبين صغار السن الذين انضموا الى المنتخب أخيرا ومساعدتهم في التأقلم والتعود على أجواء المنتخب".