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أشعة جديدة لتحديد موعد عودة محمود متولي لمران الأهلي

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة جديدة الأسبوع المقبل؛ للتعرف على نسبة التئام التمزق الذي تعرض له في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

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وكان متولي، قد أجرى أشعة خلال الفترة الأخيرة أثبتت وجود التئام في التمزق بنسبة كبيرة وتحسن حالة اللاعب إلى حد كبير.

ومن المقرر أن تحدد الأشعة التي سيجريها محمود متولي بداية المرحلة الجديدة في البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، إذا كانت نسبة التئام التمزق 100% وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية داخل ملعب التتش، ومواصلة تجهيزه للمشاركة في المران الجماعي.

ويؤدي متولى، جلسة في الجيم، وبعض التدريبات الخفيفة داخل ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.

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