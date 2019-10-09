شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تصنيف الأندية المصرية في قرعة الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن تصنيف الأندية التي ستخوض مباريات دور الـ32 المكرر لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، المقرر إقامة قرعته مساء اليوم الأربعاء، والتي يمثل مصر فيها أندية المصري وبيراميدز، والزمالك في حالة خسارته لقاء جينيراسيون.

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ونشر الحساب الرسمي لـ«كاف» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تصنيف الأندية، والذي أشار إلى أن الخاسر من مواجهة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي سيتواجد في المستوى الأول.

فيما سيتواجد المصري في المستوى الثاني، بنما يأتي بيراميدز في المستوى الرابع وذلك بسبب مشاركته لأول مرة بالبطولات الأفريقية.

وجاء التصنيف كاملًا كالتالي: