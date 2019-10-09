شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يعلن تحسن حالة عمرو السولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، بقيادة الدكتور خالد محمود، أن عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بدأ مرحلة جديدة في برنامجه التأهيلي بعد تعرضه لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للكاحل، خلال مشاركته في مباراة أسوان التي انتهت بفوز الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، بدأ السولية، تنفيذ بعض الفقرات داخل صالة الجيم، بعد زوال الورم حول القدم، وتحسن حالته إلى حد كبير.

وحرص الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، على متابعة البرنامج التأهيلي للاعبين المصابين ومن بينهم عمرو السولية، الذي يتم تجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.