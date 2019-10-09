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مصر تصطدم بإيران والمكسيك وروسيا في كأس القارات للكرة الشاطئية

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

وقع المنتخب المصري لكرة القدم الشاطئية في المجموعة الثانية من بطولة كأس القارات المقرر إقامتها في مدينة دبي الإماراتية في الفترة ما بين 5 إلى 9 نوفمبر القادم.

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وضمت المجموعة الأولى إسبانيا وإيطاليا واليابان، بجانب البلد المستضيف الإمارات العربية المتحدة.

وجاء المنتخب المصري في المجموعة الثانية ليواجه كل من حامل لقب البطولة المنتخب الإيراني بجانب المكسيك وروسيا.

وكان المنتخب المصري قد شارك في البطولة 4 مرات، خاض خلالهما 20 مباراة فاز في 8 وخسر في 12، فيما كانت أفضل نتائجه تحقيق المركز الرابع مرتين أعوام 2015 و2018.

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