تشكيل ناري لـ منتخب الأرجنتين أمام ألمانيا اليوم

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

كتب أنس عبد الغني

مواجهة نارية بين منتخب ألمانيا والأرجنتين، مساء اليوم الأربعاء، فى تمام العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، على ملعب سيغنال ايدونا بارك، ضمن استعدادات للتصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020، والثاني لتصفيات مونديال 2022.



ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن سكالوني المدير الفنى لمنتخب الارجنتين، أكد أن باولو ديبالا ولاوتارو مارتينيز، نجما يوفنتوس وإنتر ميلان، سيشاركان مع التانجو في تشكيل المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء.

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تشكيل المنتخب الأرجنتينى:

وقال سكالوني فى تصريحات صحفية سنلعب بتشكيل مكون من: ماركيسن، فويث، أوتاميندي، روخو، تاليافيكو، باريديس، بيريرا، دي بول، كوريا، ديبالا ولاوتارو مارتينيز".

وتألق الثنائي ديبالا ومارتينيز في المباريات الأخيرة مع فريقهما، خاصة بمباراة ديربي إيطاليا بين إنتر ميلان ويوفنتوس، التي انتهت بفوز اليوفي (2-1)، حيث شهدت تسجيل ديبالا ولاوتارو لهدف لكلا الفريقين.

وسبق للمنتخبين أن التقيا في 22 مباراة رسمية وودية، من بينها لقاء نهائي مونديال 2018، وكانت الأفضلية للتانغو في تاريخ المواجهات، حيث فاز في 10 مناسبات مقابل 4 تعادلات و8 انتصارات للمانشافت.