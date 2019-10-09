يوفنتوس يزاحم ريال مدريد بعرض خرافي من أجل بوجبا

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

كتب أنس عبد الغني

قدم فريق يوفنتوس الإيطالي عرضا كبيرا من أجل استعادة خدمات اللاعب الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل



وأوضحت صحيفة توتو سبوت الإيطالية، أن إدارة يوفنتوس على استعداد لتقديم كلًا من المهاجم الكرواتي ماريو مانزوكيتش والألماني إيمري تشان مقابل ضم بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد .

Advertisements

يوفنتوس يتفوق على ريال مدريد في سباق ضم بوجبا

وأكدت الصحيفة الإيطالية، أن يوفنتوس أصبح في صدارة السباق للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد، وذلك بعدما أُحبط ريال مدريد بشأن تلك الصفقة .

وكان ريال مدريد قد قدم العديد من العروض للحصول على توقيع بوجبا خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، تزامنًا مع تمسك مواطنه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بضمه، إلا أن إدارة اليونايتد نجحت في التمسك باللاعب ومنع انتقاله للنادي الملكي