شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ وعدلى يمثلان الأهلي فى حفل قرعة دوري ابطال افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويتصدر الأهلى على عرش الأندية الأكثر تتويجاً بلقب دورى أبطال أفريقيا برصيد 8 ألقاب، يأتى من بعده كل من الزمالك ومازيمبى الكونغولى برصيد 5 ألقاب، فيما توج الترجى التونسى بطلاً للنسختين الماضيتين من المسابقة القارية.

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وجاء الموسم الماضى تتويج الترجى التونسى بلقب النسخة الأخيرة بعد فوزه على فريق الوداد المغربى، بعدما قرر الاتحاد الأفريقى اعتبار الترجى فائزا فى مباراة الإياب بنهائى "رادس" بعد انسحاب الفريق المغربى.

وصعد 15 نادياً لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا وهم الأهلى من مصر والترجى والنجم الساحلى من تونس، وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة الجزائريين والرجاء والوداد المغربيين والهلال السودانى، وبلاتينيوم الزيمبابوى وزيسكو الزامبى وصن داونز الجنوب أفريقى وبترو أتليتكو وأول أغسطس الأنجوليين ومازيمبى وفيتا كلوب الكونغوليين الوصول للدور المقبل ، وسُتعاد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت يوم 24 أكتوبر الجارى بالقاهرة، على أن يلعب الفائز فى دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، ويلعب الخاسر فى الكونفدرالية.