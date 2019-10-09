شكرا لقرائتكم وجيه أحمد وناصر عباس يشاركان فى دورة تدريبية بالإمارات عن تقنية var... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك الثنائى وجيه أحمد و ناصر عباس الحكام الدوليين السابقين فى دورة تدريبية بالإمارات عن إستخدام تقنية الفيديو var. ويتواجد الثنائى ناصر عباس و وجيه أحمد فى الإمارات للمشاركة فى دورة عن اللياقة البدنية فى مدينه دبي بدولة الإمارات والذى يقام فى الفترة من 5 حتى 10 أكتوبر الجارى ، تحت إشراف الاتحاد الأسيوى لكرة القدم والاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا". كان اتحاد الكرة قرر اعتماد تشكيل لجنة الحكام الرئيسية برئاسة جمال الغندور وعضوية كل من: ياسر عبد الرؤوف و محمد فاروق وتامر درى ، ومجدى رزق الكرة النسائية ، محمد عبد القادر، الكرة الشاطئية، محمد فرج الكرة الخماسية. قسم الشئون الإدارية:(عزب حجاج) رئيسا ومحمد معوض وجيمس حنا. قسم الشئون الفنية: وجيه أحمد رئيسا وفهيم عمر و و حمدى القاضى وفريد سلطان ومهند دبا. Advertisements قسم الشئون المالية: حسام طه. قسم الشئون القانونية: صلاح البرى . المعد البدنى: سامى فاروق. العلاقات العامة: حسام الجوهرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وجيه أحمد وناصر عباس يشاركان فى دورة تدريبية بالإمارات عن تقنية var... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.