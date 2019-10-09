شكرا لقرائتكم مشاهد من تدريبات المصري البورسعيدي استعداداً لمواجهة مصر المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية للنادى المصري البورسعيدي صوراً من المران الصباحى للفريق تحت قيادة إيهاب جلال استعداداً لمواجهة مصر المقاصة فى الجولة الرابعة للدوري والمقرر لها الخميس 17 أكتوبر على ستاد السلام.
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