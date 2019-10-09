شكرا لقرائتكم مشاهد من تدريبات المصري البورسعيدي استعداداً لمواجهة مصر المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية للنادى المصري البورسعيدي صوراً من المران الصباحى للفريق تحت قيادة إيهاب جلال استعداداً لمواجهة مصر المقاصة فى الجولة الرابعة للدوري والمقرر لها الخميس 17 أكتوبر على ستاد السلام. Advertisements ويترقب ناديا بيراميدز والمصرى قرعة دور الـ32 "ب" فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المحدد لها السابعة مساء اليوم بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر. وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد أعفى المصرى البورسعيدى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية ليبدأ ظهوره مع دور الـ 32، وحقق فوزاً تاريخياً على فريق ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى مباراة الذهاب، وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدى، وفى لقاء العودة كرر فوزه بثلاثية مقابل هدف ليتأهل للدور الثالث بالكونفدرالية بنتيجة 7-2 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

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