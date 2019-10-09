شكرا لقرائتكم عصام الحضرى: أتمنى الشفاء العاجل لـ محمود الخطيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر الاسبق ، تويتة عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر تمن خلالها الشفاء العاجل لمحمود الخطيب رئيس النادى الاهلى .

وكتب الحضرى عبر صفحته على تويتر : "اتمنى الشفاء العاجل للكابتن محمود الخطيب اللهم اشفيه شفاءاً لا يغادر سقماً و رده الى اهله و محبيه سالماً ، اللهم امين"

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ويخضع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لعملية حقن موضعي للعصب في الظهر خلال الأيام القليلة المقبلة بمعرفة الخبير الألمانى "بيرتا لانفى" فى محاولة أخيرة للتخلص من الآلام القاسية التى انتابت رئيس الأهلى فى الأيام الماضية.

وينتظر الخطيب مدة أسبوع لتقييم حالته مع الراحة والالتزام ببرنامج العلاج الطبيعى بعدها يتحدد موقفه من الجراحه والتى سيتم صرف النظر عنها إذا ما زالت الآلام.