شكرا لقرائتكم محمد إيهاب يتوجه لوزارة الرياضة لبحث أزمة المشاركة فى الأولمبياد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة الأزمة الدائرة فى إتحاد الأثقال بعدما ثبت وجود عينات إيجابية جديدة فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب مما يتسبب فى مضاعفة عقوبة الإتحاد المصري الذى يمر بأزمة إيقاف لم يتم حلها حتى الأن بسبب ثبوت عينات منشطات إيجابية فى دورة الألعاب الأفريقية التى إستضافتها مصر 2016 ، فضلا عن مناقشة قرار إعتزاله ومحاولات خروج الإتحاد المصرى من هذا المأزق و محاسبة المتورطين .
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