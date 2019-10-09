شكرا لقرائتكم اخبار الزمالك اليوم عن موقف قرعة ابطال افريقيا وموعد مباراة القمة أمام الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيطرت اخبار نادي الزمالك على الساحة الرياضية خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إسدال الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، الستار عن قرار حسم أزمة مباراة الأبيض أمام جينيراسيون السنغالي فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا بإعادة اللقاء فى القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري.

اخبار الزمالك اليوم وموقف الأبيض من قرعة دوري ابطال افريقيا



تترقب الجماهير المصرية اليوم نتيجة قرعة دوري ابطال افريقيا، لمعرفة مجموعة الأهلي والزمالك – حال تأهله – بعد إعلان الكاف عن التصنيف النهائي للأندية المتأهلة لدور المجموعات ووضع الأهلي فى التصنيف الأول والمتأهل من مباراة الزمالك و جينيراسيون فى التصنيف الثاني.

ورغم عدم تأهل الزمالك رسميا لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، لكن النادي الأبيض يترقب نتيجة القرعة اليوم لمعرفة المجموعة الخاصة بالفريق حال تأهله حيث سيحسم الكاف الليلة المجموعات كاملة.

اخبار الزمالك اليوم وتصنيف قرعة دوري ابطال افريقيا



جاء تصنيف قرعة دوري ابطال افريقيا على النحو التالي :-

الأول: الأهلي المصري، الترجي التونسي، مازيمبي الكونغولي، الوداد المغربي.

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الثاني: النجم الساحلي التونسي، صنداونز الجنوب أفريقي، الرجاء المغربي، الزمالك المصري أو جينيراسيون السنغالي.

الثالث: فيتا كلوب الكونغولي، الهلال السوداني، اتحاد العاصمة الجزائري، زيسكو الزامبي.

الرابع: بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، شبيبيه القبائل الجزائري، بترو أتلتيكو الأنجولي، بلاتينيوم الزيمبابوي.

اخبار الزمالك وموقف مباراة القمة أمام الأهلي



بعد إصدار الكاف قرار إعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال فى دوري ابطال افريقيا، ظهرت أزمة جديدة لرفض النادي الأبيض خوض مباراة القمة أمام الأهلي قبل مواجهة جينيراسيون حيث من المقرر إقامة لقاء القمة يوم 19 أكتوبر وفقا للموعد المحدد من جانب مسئولي اتحاد الكرة.

ورد اتحاد الكرة سريعا على إمكانية تأجيل مباراة القمة، مؤكدا إقامة اللقاء فى الموعد المحدد دون تأجيل لوجود فترة 4 أيام بين مباراة الزمالك أمام الأهلي وبطل السنغال فى دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا.

وشدد مسئولو الجبلاية، على أن تأجيل مباراة القمة يهدد انتظام مسابقة الدوري المصري بالكامل و يفتح الباب بعد ذلك لمطالبة أي فريق أخر بتأجيل مبارياته سواء فى الدوري أو كأس مصر، مؤكداً أن القمة فى موعدها.