شكرا لقرائتكم بعيدا عن أزمة التأجيل .. ميتشو يحدد ثنائي دفاع الزمالك ضد الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الزمالك اليوم عن مباراة القمة أمام الأهلي



أستقر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو على ثنائي خط الدفاع خلال مباراة القمة أمام الثنائي الأهلي، المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت الساعات الماضية، تأكد الجهاز الفني للزمالك، من جاهزية محمد عبد الغني مدافع الفريق للحاق بمباراة الأهلي بعدما شهدت الساعات الماضية تجدد إصابة اللاعب خلال مباراة مصر المقاصة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري، ليغيب عن لقاء نادي مصر الأخير في الأسبوع الثالث للمسابقة.

وينوي الصربي ميتشو الاعتماد على الثنائي محمود علاء ومحمد عبد الغني فى قيادة خط دفاع الزمالك أمام الأهلي، فى القمة المرتقبة بعد أيام قليلة، فى ظل قناعة المدير الفني بالإمكانيات الفنية للاعبان وظهورهما بشكل مميز فى الفترة الأخيرة.

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وانتظم محمد عبد الغني في تدريبات الزمالك الأخيرة خلال الساعات الماضية، ليؤكد جاهزيته للمشاركة في مباراة الأهلي بجانب زميله محمود علاء.

اخبار الزمالك اليوم ورفض تأجيل مباراة الأهلي



وتشهد مباراة الأهلي والزمالك فى الدوري أزمة بالوقت الحالي لرغبة النادي الأبيض فى تأجيل المباراة عقب قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بإعادة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي فى إياب دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لتقام يوم 24 أكتوبر ويتمسك النادي الأبيض بتأجيل القمة لحين مواجهة بطل السنغال وهو ما يرفضه النادي الأهلي.

وأعلن اتحاد الكرة رفضه النهائي لتأجيل مباراة القمة، مؤكدا إقامة اللقاء فى الموعد المحدد دون تأجيل لوجود فترة 4 أيام بين مباراة الزمالك أمام الأهلي وبطل السنغال فى دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا، وشدد مسئولو الجبلاية، على أن تأجيل مباراة القمة يهدد انتظام مسابقة الدوري المصري بالكامل و يفتح الباب بعد ذلك لمطالبة أي فريق أخر بتأجيل مبارياته سواء فى الدوري أو كأس مصر، مؤكداً أن القمة فى موعدها .