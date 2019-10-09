شكرا لقرائتكم فارياس يتفق مع البدرى على بقاء محمد بسام بالمنتخب الأول أمام بتسوانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتفق الجهاز الفنى لمنتخب مصر العسكرى بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس مع حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر على الابقاء على محمد بسام حارس المرمى مع الفراعنة للمشاركة فى ودية بتسوانا المقرر لها الاثنين المقبل ليغيب اللاعب عن المواجهة الاولى لمنتخب مصر العسكرى أمام كندا فى كأس العالم العسكرية المقرر اقامتها بالصين فى الفترة من 16 وحتى 29 أكتوبر الجارى

وتقرر أن يلحق محمد بسام ببعثة المنتخب العسكرى عقب ودية بتسوانا ليكون جاهزاً للمشاركة فى المباراة الثانية أمام عمان

وتضم مجموعة منتخب مصر العسكرى كلا من كندا وعمان واليونان ، ومن المقرر أن يتوجه المنتخب للصين فى الحادية عشرة والنصف مساء الاحد المقبل .

وأعلن البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لمنتخب مصر العسكرى قائمة الفريق الذى سوف يشارك بكأس العالم العسكرية المقرر إقامتها بالصين فى الفترة من 16 وحتى 29 أكتوبر الجارى.

Advertisements

وضمت القائمة 21 لاعباً هم : " محمد بسام ومحمد شعبان وعلى مهاب وأحمد سامى وأحمد علاء ومحمد أبو المجد بوشا وإسلام سرى ، وعاصم صلاح ومحمد ناصف ومحمود سامى وعمرو السيسى وأحمد كابوريا ومهند لاشين وداوودا وأحمد عبد الرحمن زولا وأحمد سمير وكريم طارق وممدوح خالد عبد المجيد وحسام باولو وعمرو جمال ومحمد شحاته".

ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كل من :

العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة

سيرجيو فارياس مدير فنى

السيد السويركى مدرب حراس مرمى

سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال.