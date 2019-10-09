شكرا لقرائتكم كأس العالم العسكري .. تعرف على مجموعة مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع منتخب مصر العسكرى فى مجموعة تضم كندا وعمان واليونان بكأس العالم العسكرية المقرر انطلاقها فى الفترة من 16 وحتى 29 أكتوبر الجارى بالصين . وضمت القائمة 21 لاعباً هم : " محمد بسام ومحمد شعبان وعلى مهاب وأحمد سامى وأحمد علاء ومحمد أبو المجد بوشا وإسلام سرى ، وعاصم صلاح ومحمد ناصف ومحمود سامى وعمرو السيسى وأحمد كابوريا ومهند لاشين وأحمد داوودا وأحمد عبد الرحمن زولا وأحمد سمير وكريم طارق وممدوح خالد عبد المجيد وحسام باولو وعمرو جمال ومحمد شحاته". Advertisements ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كل من : العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة سيرجيو فارياس مدير فنى السيد السويركى مدرب حراس مرمى سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال.

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