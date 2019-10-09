شكرا لقرائتكم محمد عادل: لا يوجد شرط جزائى في عقد أي لاعب بالمقاولون.. تعلمنا الدرس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة أن إدارة ذئاب الجبل قامت بتعديل عقود جميع اللاعبين خلال الفترة الماضية لتحصينهم من العروض خلال الميركاتو الشتوي.
وأضافعادل : ليس لدينا لاعب في عقده شرط جزائي وقمنا بتعديل جميع العقود بعدما حدث مع أحمد علي لاعب الفريق السابق والذي استغل الشرط الجزائي في عقده في الانتقال إلى بيراميدز مع نهاية الموسم الماضي.
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