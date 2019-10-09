شكرا لقرائتكم محمد عادل: لا يوجد شرط جزائى في عقد أي لاعب بالمقاولون.. تعلمنا الدرس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة أن إدارة ذئاب الجبل قامت بتعديل عقود جميع اللاعبين خلال الفترة الماضية لتحصينهم من العروض خلال الميركاتو الشتوي.

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وأضافعادل : ليس لدينا لاعب في عقده شرط جزائي وقمنا بتعديل جميع العقود بعدما حدث مع أحمد علي لاعب الفريق السابق والذي استغل الشرط الجزائي في عقده في الانتقال إلى بيراميدز مع نهاية الموسم الماضي.

على جانب آخر يستعد المقاولون العرب لمواجهة أسوان فى الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى العام فى المباراة المقرر إقامتها على ملعب ذئاب الجبل يوم 18 أكتوبر الجارى، حيث يمتلك المقاولون فى رصيده 7 نقاط وضعت ذئاب الجبل فى المركز الثالث بجدول مسابقة الدورى.

ويخوض المقاولون، بقيادة عماد النحاس المدير الفني، مباراتين وديتين امام القناة والبنك الاهلي الجمعة والسبت المقبلين بالترتيب خلال فترة التوقف الحالية لبطولة الدوري الممتاز بسبب معسكري المنتخب الاول والاولمبي.