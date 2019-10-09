شكرا لقرائتكم اعرف موعد سفر منتخب مصر العسكرى للصين للمشاركة فى كأس العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كل من :
العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة.
سيرجيو فارياس مدير فنى.
السيد السويركى مدرب حراس مرمى.
سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال.
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