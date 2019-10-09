شكرا لقرائتكم اعرف موعد سفر منتخب مصر العسكرى للصين للمشاركة فى كأس العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغادر منتخب مصر العسكرى القاهرة فى تمام الحادية عشرة والنصف مساء الأحد المقبل للمشاركة فى كأس العالم العسكرية المقرر إقامتها بالصين فى الفترة من 16 وحتى 29 أكتوبر الجارى .

وكان البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لمنتخب مصر العسكرى أعلن قائمة الفريق الذى سوف يشارك بكأس العالم العسكرية المقرر إقامتها بالصين فى الفترة من 16 وحتى 29 أكتوبر الجارى.

وضمت القائمة 21 لاعباً هم : " محمد بسام ومحمد شعبان وعلى مهاب وأحمد سامى وأحمد علاء ومحمد أبو المجد بوشا وإسلام سرى ، وعاصم صلاح ومحمد ناصف ومحمود سامى وعمرو السيسى وأحمد كابوريا ومهند لاشين وأحمد داوودا وأحمد عبد الرحمن زولا وأحمد سمير وكريم طارق وممدوح خالد عبد المجيد وحسام باولو وعمرو جمال ومحمد شحاته".

ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كل من :

Advertisements

العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة.

سيرجيو فارياس مدير فنى.

السيد السويركى مدرب حراس مرمى.

سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال.