شكرا لقرائتكم موقف الزمالك في قرعة دوري أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يترقب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة فى القارة السمراء فى السابعة مساء اليوم (الأربعاء) حفل قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا ، سيقام فى أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة.

حسم 15 نادياً افريقيا التأهل لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا وهم، الأهلي من مصر والترجي والنجم الساحلي من تونس، وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة الجزائريين والرجاء والوداد المغربيين والهلال السوداني، وبلاتينيوم الزيمبابوي وزيسكو الزامبي وصن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتليتكو وأول أغسطس الأنجوليين ومازيمبي وفيتا كلوب الكونغوليين الوصول للدور المقبل، فيما لا يزال هناك مقعدا شاغرا يتنافس عليه الزمالك جينراسيون فوت السنغالي بعدما أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" أمس إعادة المباراة بين الفريقين عقب الأزمة الأخيرة فى 24 أكتوبر الجاري على ان يحدد الأبيض ملعب المباراة خلال 4 أيام.

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وسيكون الزمالك الحاضر الغائب فى قرعة الليلة شأنه كشأن أى فريق اخر ، حيث سيكون موجودا فى القرعة ويترقب وعشاقه المجموعة التى سيقع فيها الفريق حال تأهله عقب تفوقه على الفريق السنغالي فى المباراة المقرر لها فى 24 أكتوبر الجاري، حيث تنتظر جماهير الزمالك القرعة بكل شغف لتحديد مجموعة فريقها كغيره من الفرق الـ 15 المتأهلة فى المجموعة.

ويعتلي الاهلي صدارة قائمة الأندية الاكثر تتويجاً بلقب دوري ابطال افريقيا برصيد 8 ألقاب، يأتي من بعده كلًا من الزمالك ومازيمبي الكونغولي برصيد 5 ألقاب، فيما توج الترجي التونسي بطلاً للنسختين الماضيتين من المسابقة القارية.

وسيتم فيها تقسيم الفرق المتأهلة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا إلى أربعة مستويات بحسب عدد نقاط كل فريق ومشاركته الأفريقية بالإضافة إلى نتائجه في السنوات الخمس الأخيرة.

ومن المنتظر أن تتم طريقة سحب القرعة بوضع كرات تحمل أسماء الفرق في كل مستوى في وعاء مختلف برقم المستوى، ثم تبدأ القرعة بسحب كرة من المستوى الرابع، توضع في المجموعة الأولى، وكرة ثانية توضع في الثانية، إلى أن يتم تسكين باقي المجموعات، قبل أن يتم بعد ذلك سحب كرة من وعاء أصحاب المستوى الثالث والانتهاء من تسكينهم في المجموعات بنفس الترتيب السابق، ثم يتم تسكين أصحاب المستوى الثاني، ثم الأول