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شكرا لقرائتكم موقف الزمالك في قرعة دوري أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وسيكون الزمالك الحاضر الغائب فى قرعة الليلة شأنه كشأن أى فريق اخر ، حيث سيكون موجودا فى القرعة ويترقب وعشاقه المجموعة التى سيقع فيها الفريق حال تأهله عقب تفوقه على الفريق السنغالي فى المباراة المقرر لها فى 24 أكتوبر الجاري، حيث تنتظر جماهير الزمالك القرعة بكل شغف لتحديد مجموعة فريقها كغيره من الفرق الـ 15 المتأهلة فى المجموعة.
ويعتلي الاهلي صدارة قائمة الأندية الاكثر تتويجاً بلقب دوري ابطال افريقيا برصيد 8 ألقاب، يأتي من بعده كلًا من الزمالك ومازيمبي الكونغولي برصيد 5 ألقاب، فيما توج الترجي التونسي بطلاً للنسختين الماضيتين من المسابقة القارية.
وسيتم فيها تقسيم الفرق المتأهلة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا إلى أربعة مستويات بحسب عدد نقاط كل فريق ومشاركته الأفريقية بالإضافة إلى نتائجه في السنوات الخمس الأخيرة.
ومن المنتظر أن تتم طريقة سحب القرعة بوضع كرات تحمل أسماء الفرق في كل مستوى في وعاء مختلف برقم المستوى، ثم تبدأ القرعة بسحب كرة من المستوى الرابع، توضع في المجموعة الأولى، وكرة ثانية توضع في الثانية، إلى أن يتم تسكين باقي المجموعات، قبل أن يتم بعد ذلك سحب كرة من وعاء أصحاب المستوى الثالث والانتهاء من تسكينهم في المجموعات بنفس الترتيب السابق، ثم يتم تسكين أصحاب المستوى الثاني، ثم الأول
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