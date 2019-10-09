«أزمة دبلوماسية» بسبب مرتضى منصور.. رئيس الزمالك يفتح النار على «الكاف» بعد أنباء إيقافه

الموجز أطلق رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور تصريحات نارية ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعدما تم تداول أنباء عن إيقافه. وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "مفيش حد في الكاف يقدر يعمل ده"، مضيفاً: "بيقولوا الكاف هيوقفني، ده تقوم أزمة دبلوماسية في البلد، دا انا عضو مجلس نواب". وترددت أنباء عن إيقاف وشطب مرتضى منصور، وذلك بسبب هجومه القوي خلال الفترة الماضية على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وكان "الكاف" قد أعلن، أمس الثلاثاء، عن إعادة مباراة الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي يوم 24 من الشهر الجاري، وذلك مع تحمل الاتحاد جميع نفقات طيران الفريق السنغالي وإقامته.

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