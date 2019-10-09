بعد قرار «الكاف».. مرتضى منصور يطلق تصريحات نارية: «لو السما انطبقت على الأرض مش هلعب ماتش الأهلي».. الزمالك يطالب بتأجيل القمة واتحاد الكرة يصدمه.. وعقوبة قاسية تنتظر القلعة البيضاء

الموجز

علّق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإعادة مباراة فريقه مع جينيراسيون فوت السنغالي، في دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وقال منصور، في تصريحات له، إن نادي الزمالك يحترم قرار الاتحاد الأفريقي ونلتزم بأي خطاب يرسل إلى الزمالك، ليخرج بتصريح قد يتسبب في أزمة جديدة.

وأكد مرتضى منصور أن الزمالك لن يخوض مباراة القمة أمام الأهلي في بطولة الدوري العام مطالبًا اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني، بتأجيل مباراة الأهلي المقرر لها يوم 19 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك لخوض مباراة فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال.

وشدد رئيس الزمالك أنه "لو السماء انطبقت على الأرض لن أواجه الأهلى قبل مباراة الفريق السنغالي، ومش هلعب ماتش الأهلى قبل الماتش ده ولو حكمت سأنسحب من الدورى".

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وحذر عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة، فى وقت سابق، من تهديد الأندية الكبرى بالانسحاب من الدورى كوسيلة للضغط على مسؤولي اتحاد الكرة.

وقال الجنايني: "لو هددنى الأهلى والزمالك بالانسحاب من الدورى سيطبق عليهما اللائحة والتى تطبق على الفريق المنسحب وهى الهبوط للدرجة الثانية".

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قررت إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال في إياب دور الـ32 للبطولة، والتي لم تقم في موعدها الأصلي بسبب الفريق السنغالي الذي رفض خوض اللقاء، مع إيقاف رئيس بطل مصر.

كان نادي جينيراسيون فوت قد رفض خوض مباراة إياب دور الـ32 أمام الزمالك، اعتراضا على نقل المباراة لملعب برج العرب بالإسكندرية مع تقديمها 24 ساعة، بدلا من ملعب بتروسبورت بالقاهرة.