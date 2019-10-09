شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب فى وزارة الرياضة لبحث أزمة المشاركة فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد إيهاب البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال على توجهه إلى مقر وزارة الرياضة فى السادسة مساء من أجل بحث أزمة المشاركة فى الأولمبياد المقبلة طوكيو 2020 مع المسئولين .

ومن المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة الأزمة الدائرة فى إتحاد الأثقال بعدما ثبت وجود عينات إيجابية جديدة فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب مما يتسبب فى مضاعفة عقوبة الاتحاد المصري الذى يمر بأزمة إيقاف لم يتم حلها حتى الآن بسبب ثبوت عينات منشطات إيجابية فى دورة الألعاب الأفريقية، التى استضافتها مصر 2016 ، فضلا عن مناقشة قرار إعتزاله ومحاولات خروج الإتحاد المصرى من هذا المأزق و محاسبة المتورطين .

أرسل اتحاد رفع الأثقال خطابًا بالخمسة لاعبين الذين ظهرت عينتهم إيجابية، إلى اللجنة الأولمبية المصرية، وجاء من ضمن اللاعبين الخمس البطلة الأولمبية سارة سمير بالإضافة إلى سمر حبشي وسلمي فرج ومصطفى منصور وعبد الرحمن السيد.

وقامت اللجنة الأولمبية بتجميد مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال الحالى برئاسة محمود محجوب بناء على رغبته لحين الانتهاء من التحقيقات وتكليف لجنة من داخل اللجنة لتسيير أعمال الاتحاد .