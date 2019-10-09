شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. هذا الثنائى يقود دفاع الزمالك فى القمة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستقر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو على ثنائي خط الدفاع خلال مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتشهد مباراة الأهلي والزمالك فى الدوري أزمة بالوقت الحالي لرغبة النادي الأبيض فى تأجيل المباراة عقب قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بإعادة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا لتقام يوم 24 أكتوبر ويتمسك النادي الأبيض بتأجيل القمة لحين مواجهة بطل السنغال وهو ما يرفضه النادي الأهلي.

وأعلن اتحاد الكرة رفضه النهائي لتأجيل مباراة القمة، مؤكدا إقامة اللقاء فى الموعد المحدد دون تأجيل لوجود فترة 4 أيام بين مباراة الزمالك أمام الأهلي وبطل السنغال فى دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا، وشدد مسئولو الجبلاية، على أن تأجيل مباراة القمة يهدد انتظام مسابقة الدوري المصري بالكامل و يفتح الباب بعد ذلك لمطالبة أي فريق آخر بتأجيل مبارياته سواء فى الدوري أو كأس مصر، مؤكداً أن القمة فى موعدها .

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