عصام الحضرى يوجه رسالة لرئيس الأهلى عبر تويتر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر الأسبق الشفاء العاجل لمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى. وكتب الحضرى عبر صفحته على تويتر "أتمنى الشفاء العاجل للكابتن محمود الخطيب اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقماً ورده إلى أهله ومحبيه سالماً، اللهم آمين". Advertisements ويخضع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى لعملية حقن موضعى للعصب فى الظهر خلال الأيام القليلة المقبلة بمعرفة الخبير الألمانى "بيرتا لانفى" فى محاولة أخيرة للتخلص من الآلام القاسية التى انتابت رئيس الأهلى فى الأيام الماضية. وينتظر الخطيب مدة أسبوع لتقييم حالته مع الراحة والالتزام ببرنامج العلاج الطبيعى بعدها يتحدد موقفه من الجراحة، التى سيتم صرف النظر عنها إذا زالت الآلام.

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