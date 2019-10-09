شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: ليس لدينا شرط جزائى فى عقد أى لاعب.. تعلمنا الدرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة أن إدارة ذئاب الجبل تعدلت عقود جميع اللاعبين خلال الفترة الماضية لتحصينهم من العروض خلال الميركاتو الشتوى.

وقال عادل، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، ليس لدينا لاعب فى عقده شرط جزائى وقمنا بتعديل جميع العقود بعدما حدث مع أحمد على لاعب الفريق السابق والذى استغل الشرط الجزائى فى عقده فى الانتقال إلى بيراميدز مع نهاية الموسم الماضى.

على جانب آخر يستعد المقاولون العرب لمواجهة أسوان فى الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى العام فى المباراة المقرر إقامتها على ملعب ذئاب الجبل يوم 18 أكتوبر الجارى، حيث يمتلك المقاولون فى رصيده 7 نقاط وضعت ذئاب الجبل فى المركز الثالث بجدول مسابقة الدورى.

ويخوض المقاولون بقيادة عماد النحاس المدير الفنى، مباراتين وديتين أمام القناة والبنك الأهلى الجمعة والسبت المقبلين بالترتيب خلال فترة التوقف الحالية لبطولة الدورى الممتاز بسبب معسكرى المنتخب الأول والأولمبى.