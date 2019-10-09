شاهد المران الصباحى للمصرى البورسعيدى استعداداً للمقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى المصرى البورسعيدى صوراً من المران الصباحى للفريق تحت قيادة إيهاب جلال، استعداداً لمواجهة مصر المقاصة فى الجولة الرابعة للدورى والمقرر لها الخميس 17 أكتوبر على استاد السلام. يترقب ناديا بيراميدز والمصرى قرعة دور الـ32 "ب" فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المحدد لها السابعة مساء اليوم بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر. وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد أعفى المصرى البورسعيدى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية ليبدأ ظهوره مع دور الـ32، وحقق فوزاً تاريخياً على فريق ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى مباراة الذهاب، وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدى، وفى لقاء العودة كرر فوزه بثلاثية مقابل هدف ليتأهل للدور الثالث بالكونفدرالية بنتيجة 7-2 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

جانب من مران المصرى



فريق المصرى



لاعبو المصرى

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