شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ وسمير عدلى يمثلان الأهلى فى قرعة دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى وسمير عدلى المدير الإدارى للفريق حفل قرعة دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، الذى سيُقام مساء اليوم الأربعاء، بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر.

ويتربع الأهلى على عرش الأندية الأكثر تتويجاً بلقب دورى أبطال أفريقيا برصيد 8 ألقاب، يأتى من بعده كل من الزمالك ومازيمبى الكونغولى برصيد 5 ألقاب، فيما توج الترجى التونسى بطلاً للنسختين الماضيتين من المسابقة القارية.

وتوج الترجى التونسى بلقب النسخة الأخيرة بعد فوزه على فريق الوداد المغربى، بعدما قرر الاتحاد الأفريقى اعتبار الترجى فائزا فى مباراة الإياب بنهائى "رادس" بعد انسحاب الفريق المغربى.

وصعد 15 نادياً لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا وهم الأهلى من مصر والترجى والنجم الساحلى من تونس، وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة الجزائريين والرجاء والوداد المغربيين والهلال السودانى، وبلاتينيوم الزيمبابوى وزيسكو الزامبى وصن داونز الجنوب أفريقى وبترو أتليتكو وأول أغسطس الأنجوليين ومازيمبى وفيتا كلوب الكونغوليين الوصول للدور المقبل، وسُتعاد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت يوم 24 أكتوبر الجارى بالقاهرة، على أن يلعب الفائز فى دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، ويلعب الخاسر فى الكونفدرالية.