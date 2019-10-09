وجيه أحمد وعباس يشاركان فى دورة الـvar بالإمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الثنائى وجيه أحمد وناصر عباس الحكمان الدوليان السابقان فى دورة تدريبية بالإمارات عن استخدام تقنية الفيديو var.

ويتواجد الثنائى ناصر عباس ووجيه أحمد فى الإمارات للمشاركة فى دورة عن اللياقة البدنية فى مدينه دبى بدولة الإمارات، الذى يقام فى الفترة من 5 حتى 10 أكتوبر الجارى، تحت إشراف الاتحاد الأسيوى لكرة القدم والاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

كان اتحاد الكرة قرر اعتماد تشكيل لجنة الحكام الرئيسية برئاسة جمال الغندور وعضوية كل من: ياسر عبد الرؤوف ومحمد فاروق وتامر درى، ومجدى رزق الكرة النسائية، محمد عبد القادر الكرة الشاطئية، محمد فرج الكرة الخماسية.

قسم الشئون الإدارية: (عزب حجاج) رئيسا ومحمد معوض وجيمس حنا.

قسم الشئون الفنية: وجيه أحمد رئيسا وفهيم عمر و و حمدى القاضى وفريد سلطان ومهند دبا.

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قسم الشئون المالية: حسام طه.

قسم الشئون القانونية: صلاح البرى .

المعد البدنى: سامى فاروق.

العلاقات العامة: حسام الجوهرى.



دورة تدريبية لتقنية الvar



وجيه وعباس يشاركان فى دورة الـvar



