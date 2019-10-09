تعرف على موعد سفر منتخب مصر العسكرى للصين للمشاركة فى كأس العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر منتخب مصر العسكرى القاهرة فى تمام الحادية عشرة والنصف مساء الأحد المقبل للمشاركة فى بطولة كأس العالم العسكرية، المقرر إقامتها بالصين فى الفترة من 16 حتى 29 أكتوبر الجارى. وأعلن البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لمنتخب مصر العسكرى قائمة الفريق الذى سوف يشارك بكأس العالم العسكرية. وضمت القائمة 21 لاعباً هم : محمد بسام ومحمد شعبان وعلى مهاب وأحمد سامى وأحمد علاء ومحمد أبو المجد بوشا وإسلام سرى ، وعاصم صلاح ومحمد ناصف ومحمود سامى وعمرو السيسى وأحمد كابوريا ومهند لاشين وأحمد داوودا وأحمد عبد الرحمن زولا وأحمد سمير وكريم طارق وممدوح خالد عبد المجيد وحسام باولو وعمرو جمال ومحمد شحاتة. Advertisements ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من : ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من : العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة. سيرجيو فارياس مدير فنى. السيد السويركى مدرب حراس مرمى. سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال.

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