مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي موقف عبد الغني من لقاء القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
كشف مصدر في الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن جاهزية المدافع محمد عبد الغني لخوض مباراة القمة أمام النادي الأهلي.
ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الزمالك يوم 19 من الشهر الجاري ضمن الجولة الرابعة من عمر الدوري الممتاز.
وقال مصدر في الجهاز الطبي بالزمالك من خلال تصريحات لـ"الخليج 365": "محمد عبد الغني جاهز لخوض مباراة القمة بعد أن تعافى بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها."
وكان عبد الغني قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية أثناء مباراة الفريق أمام مصر للمقاصة بالدوري مما أفقد الزمالك جهوده في مباراة إف سي مصر.
وشهدت الأيام الماضية خوض اللاعب لتدريبات ليُعلن بهذا كامل الجاهزية للمباراة المرتقبة.
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