الإسماعيلي لمصراوي: نتمسك بتأجيل مواجهة طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

أكد صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، أن ناديه متمسك بتأجيل مباراة طنطا بعدما أعلن اتحاد الكرة المصري بإقامة المباراة في 16 من الشهر الجاري.

وأضاف مدير الكرة بالإسماعيلي في تصريحات لـ"الخليج 365" الأربعاء، أن ناديه تواصل مع لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم لتعديل موعد هذه المباراة.

وبرر المنياوي طلب ناديه، بأن العديد من اللاعبين الدوليين بالفريق لديهم ارتباطات دولية مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الحالية.

ويتواجد المهاجم شيلونجو مع منتخب بلاده ناميبيا، بجانب بيكيتا سيلفا لاعب منتخب غينيا بيساو بالإضافة إلى العراقي الدولي هُمام طارق.

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وأكمل المنياوي تصريحاته :"ننتظر قرار من اتحاد الكرة ولجنة المسابقات بأن يتم تعديل موعد هذه المباراة".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أجرى تعديلات بعض مباريات الإسماعيلي بعد أن تم تحديد موعد مباراته أمام الجزيرة الإماراتي في دور الـ16 من البطولة العربية.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي بطل الإمارات في 23 من الشهر الجاري بالإسماعيلية على أن تقام مباراة العودة بالإمارات.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي حقق ست نقاط في بطولة الدوري بعد مرور ثلاث جولات من خلال الفوز على الجونة ووادي دجلة بنتيجة (1-0) مقابل خسارة من أمام المصري البورسعيدي (3-1).