تصنيف الكونفدرالية.. الكاف يضع الزمالك أولًا والمصري ثالثًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تصنيف الأندية التي ستخوض مباريات دور الـ32 الثاني لكأس الكونفدرالية، والتي تُسحب قرعتها مساء اليوم، الأربعاء.

ووفقًا لما أعلنه الاتحاد الأفريقي عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، فإن الخاسر من مواجهة الزمالك مع جينيراسيون فون السنغالي في دوري أبطال أفريقيا سيتواجد في التصنيف الأول.

وسيلتقي الزمالك مع جينيراسيون يوم 24 أكتوبر الجاري في القاهرة بإياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، حيث يكمل الفائز مشواره في البطولة بينما ينتقل المهزوم للكونفدرالية.

ووضع الكاف الأندية التي خرجت من دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا وتمتلك نقاطًا قارية في نفس الوقت بالتصنيف الأول، بينما ضم التصنيف الثاني الأندية المتأهلة من دور الـ32 الأول بالكونفدرالية وتمتلك نقاطًا بالتصنيف أيضًا.

أما التصنيف الثالث فضم الأندية التي ودعت دوري أبطال أفريقيا ولا تمتلك نقاطًا سابقة في تصنيفها، بينما جاء الرابع ليضم الأندية التي تأهلت من دور الـ32 الأول بالكونفدرالية ولا تمتلك نقاطًا في التصنيف.

Advertisements

وجاء النادي المصري في التصنيف الثالث في ظل امتلاكه نقاط سابقة في مشاركاته الأفريقية، بينما حل بيراميدز رابعًا، في ظل مشاركته الأولى قاريًا وعدم امتلاكه نقاط تراكمية.

وجاء تصنيف الأندية كالتالي:

التصنيف الأول: أشانتي كوتوكو الغاني، إنيمبا النيجيري، جور ماهيا الكيني، حوريا الغيني، كامبالا سيتي الأوغندي، أونياو دو سونغو الموزمبيقي، يانج أفريكانز التنزاني، الزمالك أو جينيراسيون فوت.

التصنيف الثاني: دجوليبا المالي، المصري، حسنية أغادير المغربي، إينوجو رينجرز النيجيري، نهضة بركان المغربي، زاناكو الزامبي.

التصنيف الثالث: كارا التوجولي، كانو سبورت من غينيا الإستوائية، النصر الليبي، فوسا جونيورز الملجاشي، كوت دي أور السيشيلي، جرين إيجيلز الزامبي، إيليك سبورت التشادي، نواذيبو الموريتاني.

التصنيف الرابع: بارادو الجزائري، بيراميدز، بيدفيست الجنوب أفريقي، موتيما بيمبي الكونغولي، أدجوبي البنيني، سان بيدرو الإيفواري، بانداري الكيني، جالاكسي الجنوب أفريقي، برولين الأوغندي، تريانجل يونايتد الزيمبابوي.