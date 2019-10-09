فحوصات جديدة لمتولي لتحديد موعد عودته للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

يخضع اللاعب محمود متولي مدافع النادي الأهلي، لأشعة وفحوصات طبية جديدة الأسبوع المقبل، لتحديد نسبة إلتئام التمزق الذي تعرض له في العضلة الخلفية.

ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن الحالة الصحية لمتولي قد تحسنت خلال الأيام الماضية، ليخضع للفحوصات الجديدة لتحديد موعد بدايته للمرحلة الجديدة من برنامجه التأهيلية.

ويخوض متولي تدريبات بدنية خلال الفترة الحالية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالأهلي، تمهيدًا للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وتعرض متولي للإصابة خلال مباراة الأهلي أمام الزمالك التي أقيمت منذ أسابيع ماضية، لتحديد بطل كأس السوبر المصري للموسم قبل الماضي.