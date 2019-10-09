الأهلي 2004 يواجه الزمالك في قمة بطولة الجمهورية

يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٤ ضيفًا على فريق الزمالك غدًا الخميس، على ملعب الأخير بميت عقبة، في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية.

يدخل الأهلي المباراة وهو يسعى بقوة لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث؛ للانفراد بصدارة الترتيب واستعادة الانتصارات مرة أخرى، خصوصًا أنه تعادل

سلبيًا في مباراته الأخيرة أمام مصر للمقاصة.

الأهلي يتقاسم الصدارة مع الزمالك برصيد ١٠ نقاط لكل منهما، لذلك يسعى للفوز باللقاء بالمباراة وحصد نقاطها الثلاث لإبعاد منافسه والانفراد بالمركز الأول.

وجمع الأهلي نقاطه من الفوز في ٣ مباريات والتعادل في مباراة

واحدة، حيث فاز على بيراميدز وطنطا بنتيجة ٤ - ١ في المباراتين، وعلى وادي دجلة ٤ - ٢، وتعادل سلبيًا مع المقاصة، مسجلًا ١٢ هدفًا مقابل ٤ في مرماه.

يضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٤ بالأهلي ياسر ريان مديرًا فنيًا، وعبد الله فاروق مدربًا عامًا، وأنور وجدي مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداريًا ، وحسن فاضل طبيب الفريق، ومحمد نحلة معد بدني، وأحمد شوقي أخصائي التدليك.